Обстріли одеських портів загрожують війною між Росією та НАТО

Порт після влучання ракети. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Обстріли одеських портів російськими військами викликають серйозні занепокоєння на міжнародній арені. Такі атаки окупантів можуть призвести до війни з НАТО з РФ.

Про таке пише британське видання The Telegraph.

Читайте також:

Чорне море — стратегічна зона

Як зазначає видання, Чорне море залишається стратегічною зоною конфлікту, де Росія та Україна продовжують витрачати свої ресурси в боротьбі. У статті акцентується, що, попри активні бойові дії, вирішальних змін на цьому фронті наразі не спостерігається.

НАТО може вступити у війну

Автори статті наголошують, що Путін продовжує робити ставки, попри можливі катастрофічні наслідки для регіону та міжнародної безпеки. Водночас російські війська застосовують тактику хаотичних обстрілів, що можуть призвести до розширення війни за межі України.

"Кожен такий напад є небезпечним ризиком", — йдеться у матеріалі.

Спостерігачі вважають, що подальші атаки на порти можуть спровокувати реакцію з боку НАТО, що призведе залучення альянсу у війну.

Обстріли одеських портів

Нагадаємо, за останні дні через російські ракетні атаки пошкоджень зазнали кілька суден. Зокрема, 10 жовтня під час російської атаки було пошкоджено контейнеровоз під прапором Панами. Раніше, 6 жовтня, постраждало цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило кукурудзу. А 5 жовтня внаслідок удару по судну під прапором Палау загинув українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі, та було поранено п'ять іноземних членів екіпажу. Ці атаки уже призвели до підвищення ціни на страхування суден.