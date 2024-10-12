Страхування суден через український морський коридор подорожчало

Судно з продуктами в Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Протягом останнього тижня ціна страхування суден, що проходять через український морський коридор у Чорному морі, підвищилась, і тепер становить понад 1%. Вартість збільшилась через російські ракетні удари по цивільних кораблях.

Про це з посиланням на учасників ринку повідомляє Bloomberg.

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Вартість страхування суден, що здійснюють рейси через українські порти у Чорному морі, значно збільшилася за останній тиждень. Як повідомляє Bloomberg, ціна страхування піднялася до 1% від загальної вартості судна, що на 0,75% більше порівняно з попереднім тижнем. Для судна вартістю 50 мільйонів доларів страхування зараз коштує приблизно 125 тисяч доларів за один рейс. Водночас, як пише видання, наразі не спостерігається зменшення трафіку через експортний морський коридор України залишається стабільним, але судновласники можуть почати побоюватися відправляти свої кораблі цим маршрутом, якщо російські атаки триватимуть.

Удари по цивільних суднах

Нагадаємо, за останні дні через російські ракетні атаки пошкоджень зазнали кілька суден. Зокрема, 10 жовтня під час російської атаки було пошкоджено контейнеровоз під прапором Панами. Раніше, 6 жовтня, постраждало цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило кукурудзу. А 5 жовтня внаслідок удару по судну під прапором Палау загинув українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі, та було поранено п'ять іноземних членів екіпажу.