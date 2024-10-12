Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки arrow

Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

12 жовтня 2024 18:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Страхування суден через український морський коридор подорожчало
Судно з продуктами в Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Протягом останнього тижня ціна страхування суден, що проходять через український морський коридор у Чорному морі, підвищилась, і тепер становить понад 1%. Вартість збільшилась через російські ракетні удари по цивільних кораблях.

Про це з посиланням на учасників ринку повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Скільки коштує страхування суден сьогодні

Вартість страхування суден, що здійснюють рейси через українські порти у Чорному морі, значно збільшилася за останній тиждень. Як повідомляє Bloomberg, ціна страхування піднялася до 1% від загальної вартості судна, що на 0,75% більше порівняно з попереднім тижнем. Для судна вартістю 50 мільйонів доларів страхування зараз коштує приблизно 125 тисяч доларів за один рейс. Водночас, як пише видання, наразі не спостерігається зменшення трафіку через експортний морський коридор України залишається стабільним, але судновласники можуть почати побоюватися відправляти свої кораблі цим маршрутом, якщо російські атаки триватимуть. 

Удари по цивільних суднах

Нагадаємо, за останні дні через російські ракетні атаки пошкоджень зазнали кілька суден. Зокрема, 10 жовтня під час російської атаки було пошкоджено контейнеровоз під прапором Панами. Раніше, 6 жовтня, постраждало цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило кукурудзу. А 5 жовтня внаслідок удару по судну під прапором Палау загинув українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі, та було поранено п'ять іноземних членів екіпажу.

Одеса продукти Чорне море корабель Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:13 Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

20:00 Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон

19:36 Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

18:18 Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

20:13 Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

20:00 Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон

19:36 Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

18:18 Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник