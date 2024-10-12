Авіація НАТО розпочала патрулювання над Чорним морем

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: skiesmag

Біля південних кордонів Одеської області зараз, 12 жовтня, фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon та Boeing Bombardier Challenger 650. Літаки НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі на кримському напрямку.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію Boeing P-8A Poseidon

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Рух розвідника. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 Artemis над Чорним морем

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, над Чорним морем також патрулює американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis. Місце прибуття наразі засекречене. Він проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Літак оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, розвідник має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Зазначимо, що літальні апарати країн НАТО регулярно здійснюють розвідувальні польоти у регіоні та діляться з Україною активністю Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 12 жовтня, російські військові вивели ракетоносії з "Калібрами" у Чорне море.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 жовтня російські окупанти ракетами зруйнували фермерське господарство на Одещині, пошкодження отримали також сусідні будинки.