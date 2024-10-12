Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини arrow

Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

12 жовтня 2024 16:14
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Авіація НАТО розпочала патрулювання над Чорним морем
Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: skiesmag
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Біля південних кордонів Одеської області зараз, 12 жовтня, фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon та Boeing Bombardier Challenger 650. Літаки НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі на кримському напрямку.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Що відомо про авіацію Boeing P-8A Poseidon

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.  

Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини - фото 1
Рух розвідника. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 Artemis над Чорним морем

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, над Чорним морем також патрулює американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis. Місце прибуття наразі засекречене. Він проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Літак оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, розвідник має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини - фото 2
Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Зазначимо, що літальні апарати країн НАТО регулярно здійснюють розвідувальні польоти у регіоні та діляться з Україною активністю Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 12 жовтня, російські військові вивели ракетоносії з "Калібрами" у Чорне море.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 жовтня російські окупанти ракетами зруйнували фермерське господарство на Одещині, пошкодження отримали також сусідні будинки.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси авіація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:18 Ракетні удари по цивільним суднам на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

16:45 Діставайте теплі светри — синоптики попередили про похолодання в Одесі завтра

18:18 Ракетні удари по цивільним суднам на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

16:45 Діставайте теплі светри — синоптики попередили про похолодання в Одесі завтра

16:24 У Чечні пролунав потужний вибух на заправці, серед загиблих діти — відео

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник