Російські ракетоносії в Чорному морі: загроза ударів по Одещині

Запуск ракети з підводного човна. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок суботи, 12 жовтня, російські військові вивели ракетоносій з "Калібрами" у Чорне море, що підвищує ризик ракетних ударів по Україні, зокрема по Одеській області. Загроза з моря залишається актуальною, тому мешканцям регіону важливо бути пильними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

12 жовтня російські військові вивели два ракетоносії з "Калібрами" в акваторію Чорного моря. Загальний залп може сягати восьми ракет. Водночас в Азовському морі наразі відсутні ворожі кораблі, а в Середземному морі перебуває один носій крилатих ракет "Калібр" із можливим залпом до чотирьох ракет.

Рух морем не зупинився

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня у Чорному морі зареєстрували землетрус магнітудою 5,2. За класифікацією він належить до сильно помірних.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 жовтня російські окупанти ракетами зруйнували фермерське господарство на Одещині, пошкодження отримали також сусідні будинки.