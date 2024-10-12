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Ракетоносители с "Калибрами" вышли в Черное море — угроза для Одесчины

12 октября 2024 10:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские ракетоносители в Черном море: угроза ударов по Одесщине
Запуск ракеты с подводной лодки. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро субботы, 12 октября, российские военные вывели ракетоноситель с "Калибрами" в Черное море, что повышает риск ракетных ударов по Украине, в частности, по Одесской области. Угроза с моря остается актуальной, поэтому жителям региона важно быть внимательными и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

12 октября российские военные вывели два ракетоносителя с "Калибрами" в акваторию Черного моря. Общий залп может достигать 8 ракет. В то же время в Азовском море отсутствуют вражеские корабли, а в Средиземном море находится один носитель крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до 4 ракет.

Движение по морю не остановилось

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю — 12 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
к Азовского моря — 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним, утром 11 октября в Черном море было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. По классификации он относится к очень умеренным.

Также мы сообщали, что вечером 10 октября российские кафиры ракетами разрушили фермерское хозяйство в Одесской области, повреждения получили также соседние дома.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

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