Нічна атака на Одещину — розповіді очевидців

Пошкоджене фермерське господарство. Фото: Новини.LIVE

Ввечері 10 жовтня російські окупанти завдали ракетний удар по Одеському району. Внаслідок атаки зруйновано фермерське господарство, пошкоджені також сусідні будинки.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання й поспілкувалися з місцевими мешканцями.

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Червоне небо

У Ірини, яка мешкає по сусідству зі зруйнованою фермою, у житлі повилітали всі шибки. Також пошкоджені ворота. Жінка розповідає, що у неї всю ніч дзвеніло у вухах.

Місцева мешканка Ірина. Фото: Новини.LIVE

"Був вибух, удар сильний. Все небо червоне. І потім другий удар. У нас скло все посипалося", — розповідає Ірина.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

У будинку місцевого мешканця Геннадія Оганесяна ударною хвилею зі стелі навіть вирвало люстру. Руйнування великі, і чоловік не знає, що робити далі.

"Спочатку нічого не чув. Я, чесно кажучи, у ванній був, вода заважала. Потім вибух, вібрація дуже сильна", — згадує він.

Прийшли на допомогу

Саме сусіди першими почули крики людей у зруйнованому господарстві й одразу побігли туди. Місцеві мешканці разом з рятувальниками і представниками Червоного Хреста допомагали евакуйовувати поранених.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

"Дівчата кричали з вікон: "Допоможіть!" Ми побігли, взяли драбину, ще прийшли чоловіки з району. Кого могли — знімали. Потім приїхали "швидка", ДСНС", — розповідає Ірина.

Жінка розповідає, що постраждали не тільки люди, але й коні, яких тримали у господарстві. Їх посікло уламками.

Коні у постраждалому господарстві. Фото: Новини.LIVE

За словами місцевих мешканців, жодних військових об'єктів на фермі ніколи не було. Там багато років вирощували печериці, працювало багато людей, переважно молоді.

Докладніше про нічний обстріл Одещини читайте в нашому матеріалі. Нагадаємо, внаслідок ворожого удару троє людей загинули під завалами, серед них 16-річна дівчина. Ще одна жінка померла у лікарні.

Також відзначимо, що в Одесі сьогодні, 11 жовтня, оголошено день жалоби за загиблими через атаку 9 жовтня.