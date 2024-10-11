Нічна атака на Одещину — розповіді очевидців

Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото
Ввечері 10 жовтня російські окупанти завдали ракетний удар по Одеському району. Внаслідок атаки зруйновано фермерське господарство, пошкоджені також сусідні будинки.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання й поспілкувалися з місцевими мешканцями.
Червоне небо
У Ірини, яка мешкає по сусідству зі зруйнованою фермою, у житлі повилітали всі шибки. Також пошкоджені ворота. Жінка розповідає, що у неї всю ніч дзвеніло у вухах.
"Був вибух, удар сильний. Все небо червоне. І потім другий удар. У нас скло все посипалося", — розповідає Ірина.
У будинку місцевого мешканця Геннадія Оганесяна ударною хвилею зі стелі навіть вирвало люстру. Руйнування великі, і чоловік не знає, що робити далі.
"Спочатку нічого не чув. Я, чесно кажучи, у ванній був, вода заважала. Потім вибух, вібрація дуже сильна", — згадує він.
Прийшли на допомогу
Саме сусіди першими почули крики людей у зруйнованому господарстві й одразу побігли туди. Місцеві мешканці разом з рятувальниками і представниками Червоного Хреста допомагали евакуйовувати поранених.
"Дівчата кричали з вікон: "Допоможіть!" Ми побігли, взяли драбину, ще прийшли чоловіки з району. Кого могли — знімали. Потім приїхали "швидка", ДСНС", — розповідає Ірина.
Жінка розповідає, що постраждали не тільки люди, але й коні, яких тримали у господарстві. Їх посікло уламками.
За словами місцевих мешканців, жодних військових об'єктів на фермі ніколи не було. Там багато років вирощували печериці, працювало багато людей, переважно молоді.
Докладніше про нічний обстріл Одещини читайте в нашому матеріалі. Нагадаємо, внаслідок ворожого удару троє людей загинули під завалами, серед них 16-річна дівчина. Ще одна жінка померла у лікарні.
Також відзначимо, що в Одесі сьогодні, 11 жовтня, оголошено день жалоби за загиблими через атаку 9 жовтня.
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