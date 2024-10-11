Ночная атака на Одесчину — рассказы очевидцев

Поврежденное фермерское хозяйство. Фото: Новини.LIVE

Вечером 10 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате атаки разрушено фермерское хозяйство, повреждены также соседние дома.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания и пообщались с местными жителями.

Читайте также:

Красное небо

У Ирины, проживающей по соседству с разрушенной фермой, в жилье вылетели все стекла. Также повреждены ворота. Женщина рассказывает, что у нее всю ночь звенело в ушах.

Местная жительница Ирина. Фото: Новини.LIVE

"Был взрыв, сильный удар. Все небо красное. И потом второй удар. У нас стекло все посыпалось", — рассказывает Ирина.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В доме местного жителя Геннадия Оганесяна ударной волной с потолка даже вырвало люстру. Разрушения большие, и мужчина не знает, что делать дальше.

"Сначала ничего не слышал. Я, честно говоря, в ванной был, вода мешала. Потом взрыв, вибрация очень сильная", — вспоминает он.

Пришли на помощь

Именно соседи первыми услышали крики людей в разрушенном хозяйстве и побежали туда. Местные жители вместе со спасателями и представителями Красного Креста помогали эвакуировать раненых.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

"Девушки кричали из окон: "Помогите!" Мы побежали, взяли лестницу, еще пришли мужчины из района. Кого могли — снимали. Потом приехали "скорая", ГСЧС", — рассказывает Ирина.

Женщина рассказывает, что пострадали не только люди, но и лошади, которых держали в хозяйстве. Их посекло обломками.

Лошади в пострадавшем хозяйстве. Фото: Новини.LIVE

По словам местных жителей, никаких военных объектов на ферме никогда не было. Там много лет выращивали шампиньоны, работало много людей, преимущественно молодых.

Подробнее о ночном обстреле Одесчины читайте в нашем материале. Напомним, в результате вражеского удара три человека погибли под завалами, среди них 16-летняя девушка. Еще одна женщина скончалась в больнице.

Также отметим, что в Одессе сегодня, 11 октября, объявлен траур по погибшим из-за атаки 9 октября.