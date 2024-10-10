В Одеській області оголосили день жалоби внаслідок обстрілу 9 жовтня

В Одеській області оголосили день жалоби внаслідок російського обстрілу
Російські окупанти 9 жовтня обстріляли Одеський район, внаслідок чого загинули восьмеро людей. Завтра, 11 жовтня, в області оголошено день жалоби.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у четвер, 10 жовтня.
День жалоби в Одеській області
"У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби", — розповів Кіпер.
Відомо, що російська загарбники вдарили балістичною ракетою по портах. Ворог вбив вісім осіб, ще 11 — отримали поранення.
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що під обстріл потрапив і контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. За його словами, ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини.
Нагадаємо, медики розповіли про стан поранених. Наразі на лікуванні залишаються двоє пацієнтів.
Також російські окупанти завдали удару по Запоріжжю 10 жовтня. Загалом ворог поранив шість людей.
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