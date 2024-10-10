В Одеській області оголосили день жалоби внаслідок обстрілу 9 жовтня

Наслідки російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: t.me/vitalykoval8

Російські окупанти 9 жовтня обстріляли Одеський район, внаслідок чого загинули восьмеро людей. Завтра, 11 жовтня, в області оголошено день жалоби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram у четвер, 10 жовтня.

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День жалоби в Одеській області

"У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби", — розповів Кіпер.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Відомо, що російська загарбники вдарили балістичною ракетою по портах. Ворог вбив вісім осіб, ще 11 — отримали поранення.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що під обстріл потрапив і контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. За його словами, ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини.

Допис Коваля. Фото: скриншот

Нагадаємо, медики розповіли про стан поранених. Наразі на лікуванні залишаються двоє пацієнтів.

Також російські окупанти завдали удару по Запоріжжю 10 жовтня. Загалом ворог поранив шість людей.