В Одесской области объявили день траура в результате обстрела 9 октября

Последствия российского обстрела Одесской области 9 октября. Фото: t.me/vitalykoval8

Российские оккупанты 9 октября обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. Завтра, 11 октября, в области объявлен траур.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram в четверг, 10 октября.

Читайте также:

День траура в Одесской области

"В связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра, 11 октября, в Одесской области объявлен день траура", — рассказал Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Известно, что российские захватчики ударили баллистической ракетой по портам. Враг убил восемь человек, еще 11 — получили ранения.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что под обстрел попал и контейнеровоз, на борту которого находились 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом. По его словам, эта партия была гуманитарным грузом по заказу ООН для поставки в Палестину.

Пост Коваля. Фото: скриншот

Напомним, медики рассказали о состоянии раненых. В настоящее время на лечении остаются двое пациентов.

Также российские оккупанты нанесли удар по Запорожью 10 октября. Всего враг ранил шесть человек.