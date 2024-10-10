В Одесской области объявили день траура в результате обстрела 9 октября

В Одесской области объявили день траура в результате российского обстрела
Российские оккупанты 9 октября обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. Завтра, 11 октября, в области объявлен траур.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram в четверг, 10 октября.
День траура в Одесской области
"В связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра, 11 октября, в Одесской области объявлен день траура", — рассказал Кипер.
Известно, что российские захватчики ударили баллистической ракетой по портам. Враг убил восемь человек, еще 11 — получили ранения.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что под обстрел попал и контейнеровоз, на борту которого находились 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом. По его словам, эта партия была гуманитарным грузом по заказу ООН для поставки в Палестину.
Напомним, медики рассказали о состоянии раненых. В настоящее время на лечении остаются двое пациентов.
Также российские оккупанты нанесли удар по Запорожью 10 октября. Всего враг ранил шесть человек.
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