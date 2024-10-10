У лікарні помер ще один пацієнт, поранений під час російського обстрілу Одещини

Атаки на Одещину — медики розповіли про стан поранених
Кількість жертв російського удару 9 жовтня зросла до восьми людей. У лікарні помер 26-річний хлопець. Наразі на лікуванні залишаються двоє пацієнтів. Їх стан медики оцінюють як середньо тяжкий.
Про смерть чоловіка повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про поранених
За словами директора лікарні Дениса Себова, після російської атаки до лікарні потрапили п'ятеро постраждалих, двоє з яких перебували у дуже тяжкому стані.
Лікар зауважив, що отримані постраждалими травми свідчать про застосування касетного озброєння.
"Це типові мінно-вибухові травми, пов'язані з множинним осколковим ураженням. Характер уражень — це все тіло. Принципово це м'які тканини. Крім того, розтрощені травми кінцівок і внутрішніх органів — це енергетичні травми, тобто від ударів тяжкими предметами на великій швидкості", — говорить він.
За словами лікаря, всі потерпілі — цивільні чоловіки 30-40 років. Під час атаки вони виконували свої обов'язки — до лікарні їх доставили у робочому одязі.
Докладніше про російську атаку 9 жовтня читайте у нашому матеріалі.
Також ворог завдав удару по Миколаєву.
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