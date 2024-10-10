У лікарні помер ще один пацієнт, поранений під час російського обстрілу Одещини

Директор лікарні Денис Себов. Фото: Новини.LIVE

Кількість жертв російського удару 9 жовтня зросла до восьми людей. У лікарні помер 26-річний хлопець. Наразі на лікуванні залишаються двоє пацієнтів. Їх стан медики оцінюють як середньо тяжкий.

Про смерть чоловіка повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами директора лікарні Дениса Себова, після російської атаки до лікарні потрапили п'ятеро постраждалих, двоє з яких перебували у дуже тяжкому стані.

Лікар зауважив, що отримані постраждалими травми свідчать про застосування касетного озброєння.

"Це типові мінно-вибухові травми, пов'язані з множинним осколковим ураженням. Характер уражень — це все тіло. Принципово це м'які тканини. Крім того, розтрощені травми кінцівок і внутрішніх органів — це енергетичні травми, тобто від ударів тяжкими предметами на великій швидкості", — говорить він.

За словами лікаря, всі потерпілі — цивільні чоловіки 30-40 років. Під час атаки вони виконували свої обов'язки — до лікарні їх доставили у робочому одязі.

Докладніше про російську атаку 9 жовтня читайте у нашому матеріалі.

Також ворог завдав удару по Миколаєву.