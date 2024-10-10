В больнице скончался еще один пациент, раненый во время российского обстрела Одесчины

Директор больницы Денис Себов. Фото: Новини.LIVE

Число жертв российского удара 9 октября возросло до восьми человек. В больнице скончался 26-летний парень. В настоящее время на лечении остаются двое пациентов. Их состояние медики оценивают как средне тяжелое.

О смерти мужчины сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам директора больницы Дениса Себова, после российской атаки в больницу попали пятеро пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии.

Врач отметил, что полученные пострадавшими травмы свидетельствуют о применении кассетного вооружения.

"Это типичные минно-взрывные травмы, связанные с множественным осколочным поражением. Характер поражений — все тело. Принципиально это мягкие ткани. Кроме того, размозженные травмы конечностей и внутренних органов — это энергетические травмы, то есть от ударов тяжелыми предметами на большой скорости", — говорит он.

По словам врача, все потерпевшие — гражданские мужчины 30-40 лет. Во время атаки они выполняли свои обязанности — в больницу их доставили в рабочей одежде.

Подробнее о российской атаке 9 октября читайте в нашем материале.

Также враг нанес удар по Николаеву.