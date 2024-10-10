Наслідки нічної атаки РФ на Одещину — що відомо

Російська ракета у повітрі. Фото: росЗМІ

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу портової інфраструктури Одещини зросла до 11 осіб. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про постраждалих

Люди отримали множинні поранення. Стан сімох з них медики оцінюють як важкий. Всі постраждалі у лікарні, їм надають необхідну допомогу.

Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки загинули шестеро людей. Всі загиблі та поранені — громадяни України.

Злочин задокументували

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці встановлюють остаточну кількість загиблих та постраждалих, а також повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Зокрема, пошкоджено цивільне судно під панамським прапором — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третій випадок за останні чотири дні, коли Росія атакує іноземні судна. За словами Олега Кіпера, ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору.

Також вранці 10 жовтня росіяни обстріляли Запорізьку область.