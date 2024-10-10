Последствия ночной атаки РФ на Одесчину — что известно

Российская ракета в воздухе. Фото: росСМИ

Число пострадавших в результате ракетных обстрелов портовой инфраструктуры Одесчины возросло до 11 человек. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о пострадавших

Люди получили множественные ранения. Состояние семерых из них медики оценивают как тяжелое. Все пострадавшие в больнице, им оказывают необходимую помощь.

Сообщение о пострадавших. Фото: скриншот

Напомним, в результате российской атаки погибли шесть человек. Все погибшие и раненые — граждане Украины.

Преступление задокументировали

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители устанавливают окончательное количество погибших и пострадавших, а также полный список разрушений и повреждений.

Напомним, вечером 9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесчины. В частности, повреждено гражданское судно под панамским флагом — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третий случай за последние четыре дня, когда Россия атакует иностранные суда. По словам Олега Кипера, враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора.

Также утром 10 октября россияне обстреляли Запорожскую область.