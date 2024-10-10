Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночная атака россиян на Одесчину — количество раненых увеличивается arrow

Ночная атака россиян на Одесчину — количество раненых увеличивается

10 октября 2024 09:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Последствия ночной атаки РФ на Одесчину — что известно
Российская ракета в воздухе. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Число пострадавших в результате ракетных обстрелов портовой инфраструктуры Одесчины возросло до 11 человек. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Что известно о пострадавших

Люди получили множественные ранения. Состояние семерых из них медики оценивают как тяжелое. Все пострадавшие в больнице, им оказывают необходимую помощь.

Ночная атака россиян на Одесчину — количество раненых увеличивается - фото 1
Сообщение о пострадавших. Фото: скриншот

Напомним, в результате российской атаки погибли шесть человек. Все погибшие и раненые — граждане Украины.

Преступление задокументировали

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители устанавливают окончательное количество погибших и пострадавших, а также полный список разрушений и повреждений.

Напомним, вечером 9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесчины. В частности, повреждено гражданское судно под панамским флагом — контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третий случай за последние четыре дня, когда Россия атакует иностранные суда. По словам Олега Кипера, враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора.

Также утром 10 октября россияне обстреляли Запорожскую область.

война Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:56 Еще одна жертва российского террора — на Одесчине умер раненый рабочий

09:53 Украина — Грузия — где и когда смотреть, кто комментирует

09:51 Больше на 26% за месяц — на рынке стремительно дорожает популярный продукт

09:51 На Львовщине мужчина переправлял уклонистов за границу — как его наказал суд

09:42 В Кривом Роге российский дрон попал в жилой дом — фото с места

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

09:27 Депортация украинских детей — МКС может расследовать роль Беларуси

09:19 Ночная атака россиян на Одесчину — количество раненых увеличивается

09:13 В Киеве поймали серийного вора — как суд наказал злоумышленника

09:06 Изъята из обращения — известно, принимают ли в Украине купюру в 500 евро

09:04 Россияне обстреляли Запорожскую область утром — Федоров показал последствия

09:56 Еще одна жертва российского террора — на Одесчине умер раненый рабочий

09:53 Украина — Грузия — где и когда смотреть, кто комментирует

09:51 Больше на 26% за месяц — на рынке стремительно дорожает популярный продукт

09:51 На Львовщине мужчина переправлял уклонистов за границу — как его наказал суд

09:42 В Кривом Роге российский дрон попал в жилой дом — фото с места

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

09:27 Депортация украинских детей — МКС может расследовать роль Беларуси

09:19 Ночная атака россиян на Одесчину — количество раненых увеличивается

09:13 В Киеве поймали серийного вора — как суд наказал злоумышленника

09:06 Изъята из обращения — известно, принимают ли в Украине купюру в 500 евро

09:04 Россияне обстреляли Запорожскую область утром — Федоров показал последствия

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления