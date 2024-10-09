Росія завдала удару по портовій інфраструктурі в Одеській області

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області. Відомо, що загинули шестеро осіб, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба у середу, 9 жовтня.

Читайте також:

Атака на Одещину

Всі постраждалі — українці, і наразі їм надається медична допомога.

"Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим — швидкого одужання", — заявив Кулеба.

Під час цієї атаки пошкоджено також цивільне судно під панамським прапором — контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третій випадок за останні чотири дні, коли Росія атакує іноземні судна.

"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", — йдеться в повідомленні.

Допис Олексія Кулеби. Фото: скриншот

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що загинуло шість осіб, а ще вісім зазнали поранень, з них четверо у важкому стані.

"Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру. Правоохоронні органи документують черговий злочин росіян", — йдеться в повідомленні.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, в середу ввечері, 9 жовтня, вибух пролунав в Одесі. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також 9 жовтня вночі російські безпілотники знову атакували Чорноморськ. Окупанти обстріляли житлові будинки.