Як виглядає будинок у Чорноморську після влучання російського дрона

Черговий удар по Чорноморську — нові подробиці атаки, фото
Цієї ночі російські безпілотники знову атакували Чорноморськ. Під удар потрапили житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.
Журналісти Новини.LIVE побачили, як виглядають пошкоджені квартири.
Масштаби руйнувань
Зранку у Чорноморську працюють комунальники, а спеціальна комісія підраховує збитки, щоби компенсувати їх постраждалим.
"Ми порахували, що десь 400 вікон тільки у людей вибито. Є у приватному секторі вже два дахи, які зруйновані", — розповідає мер міста Василь Гуляєв.
За словами міського голови, велику допомогу міським службам надають благодійні організації. Їх представники прибули на місце одними з перших і продовжують надавати допомогу постраждалим.
Що відомо про обстріл
У ніч на 9 жовтня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Шістнадцять дронів збили сили ППО. Внаслідок нападу постраждали житлові будинки, недобудова, а також медичний заклад.
П'ятеро людей поранені. Трьох з них госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньо тяжкий.
Докладніше про обстріл Чорноморська читайте в нашому матеріалі.
Також дивіться наш фоторепортаж з будинку, в який влучив дрон під час попереднього обстрілу, у ніч на 8 жовтня.
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