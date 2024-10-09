Як виглядає будинок у Чорноморську після влучання російського дрона

Пошкоджена внаслідок атаки квартира у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі російські безпілотники знову атакували Чорноморськ. Під удар потрапили житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Журналісти Новини.LIVE побачили, як виглядають пошкоджені квартири.

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Зранку у Чорноморську працюють комунальники, а спеціальна комісія підраховує збитки, щоби компенсувати їх постраждалим.

Пошкоджений будинок у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE

"Ми порахували, що десь 400 вікон тільки у людей вибито. Є у приватному секторі вже два дахи, які зруйновані", — розповідає мер міста Василь Гуляєв.

Мер Чорноморська Василь Гуляєв. Фото: Новини.LIVE

За словами міського голови, велику допомогу міським службам надають благодійні організації. Їх представники прибули на місце одними з перших і продовжують надавати допомогу постраждалим.

Пошкоджений будинок у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про обстріл

У ніч на 9 жовтня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Шістнадцять дронів збили сили ППО. Внаслідок нападу постраждали житлові будинки, недобудова, а також медичний заклад.

Пошкоджена внаслідок атаки квартира у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE

П'ятеро людей поранені. Трьох з них госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньо тяжкий.

Пошкоджений будинок у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE

Докладніше про обстріл Чорноморська читайте в нашому матеріалі.

Також дивіться наш фоторепортаж з будинку, в який влучив дрон під час попереднього обстрілу, у ніч на 8 жовтня.