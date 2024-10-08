Нічна атака на Одеську область: фото наслідків

Нічна атака "шахедів" на Чорноморськ — фоторепортаж Новини.LIVE
Маленьке містечко Чорноморськ на Одещині пережило важку ніч. З опівночі росіяни атакували його дронами-камікадзе, один з яких влучив у багатоповерхівку в спальному районі. Люди спали у своїх ліжках та дивом не постраждали, коли БпЛА розбився об їхній балкон, де й зайнялася пожежа.
Журналісти Новини.LIVE побачили, який вигляд має будинок зараз.
Дронова атака
Мешканці Чорноморська розповіли, що досі не можуть оговтатися від цього удару, бо все сталося дуже швидко та лічені хвилини були, щоб якось зреагувати. Більшість людей ховалися у коридорах та підʼїздах, що й допомогло врятуватися.
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Знищені речі на балконі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
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Розбиті дроном квартири. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
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Знищені на тумбочці особисті речі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
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Розкидані уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
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Розкидані речі на підвіконні. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
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Вигоріла білизна на сушарці. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
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Вид з дитячого майданчика на наслідки влучання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Відбулися переляком
Сам будинок майже не постраждав. Ззовні видно обгорілі квартири на трьох поверхах. А мешканці сусідніх багатоповерхівок відбулися, на щастя, лише переляком від гучних звуків.
"Я мешкаю на девʼятому поверсі. Мені онук сказав, що краще заховатися. Ну я встигла спуститися до четвертого поверху, коли й пролунав вибух. Все вціліло, дякувати Богу, лише кіт сильно налякався", — каже Вікторія Прокопівна.
А саме місто потроху повертається до звичного життя. У будинку вже відновили світло та водопостачання, тож люди наводять лад в оселях. Лише власники повністю вигорілого житла проведуть ніч за містом, а вже від завтра займуться відновленням.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян у Чорноморську зайнялися квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.
Також вибухи лунали і в самій Одесі. Росіяни атакували місто балістичними ракетами, які влучили по припортовій інфраструктурі.
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