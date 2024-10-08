Нічна атака на Одеську область: фото наслідків

Портрет родини, квартира якої вигоріла. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Маленьке містечко Чорноморськ на Одещині пережило важку ніч. З опівночі росіяни атакували його дронами-камікадзе, один з яких влучив у багатоповерхівку в спальному районі. Люди спали у своїх ліжках та дивом не постраждали, коли БпЛА розбився об їхній балкон, де й зайнялася пожежа.

Журналісти Новини.LIVE побачили, який вигляд має будинок зараз.

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Мешканці Чорноморська розповіли, що досі не можуть оговтатися від цього удару, бо все сталося дуже швидко та лічені хвилини були, щоб якось зреагувати. Більшість людей ховалися у коридорах та підʼїздах, що й допомогло врятуватися.

Діти граються на майданчику. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Уламки збитого дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Кімната у квартирі згоріла від влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Знищені речі на балконі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Розбиті дроном квартири. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Знищені на тумбочці особисті речі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Розкидані уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Розкидані речі на підвіконні. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вигоріла білизна на сушарці. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вид з дитячого майданчика на наслідки влучання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 1 / 7

Відбулися переляком

Сам будинок майже не постраждав. Ззовні видно обгорілі квартири на трьох поверхах. А мешканці сусідніх багатоповерхівок відбулися, на щастя, лише переляком від гучних звуків.

"Я мешкаю на девʼятому поверсі. Мені онук сказав, що краще заховатися. Ну я встигла спуститися до четвертого поверху, коли й пролунав вибух. Все вціліло, дякувати Богу, лише кіт сильно налякався", — каже Вікторія Прокопівна.

Мешканка сусіднього будинку Вікторія Прокопівна. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Наслідки дробової атаки на Чорноморськ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

А саме місто потроху повертається до звичного життя. У будинку вже відновили світло та водопостачання, тож люди наводять лад в оселях. Лише власники повністю вигорілого житла проведуть ніч за містом, а вже від завтра займуться відновленням.

Кімната, у якій спали люди. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Сімейний портрет біля ліжка. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян у Чорноморську зайнялися квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.

Також вибухи лунали і в самій Одесі. Росіяни атакували місто балістичними ракетами, які влучили по припортовій інфраструктурі.