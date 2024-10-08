Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічна атака "шахедів" на Чорноморськ — фоторепортаж Новини.LIVE arrow

Нічна атака "шахедів" на Чорноморськ — фоторепортаж Новини.LIVE

8 жовтня 2024 15:56
Рвачова Анастасія - редактор
Нічна атака на Одеську область: фото наслідків
Портрет родини, квартира якої вигоріла. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Маленьке містечко Чорноморськ на Одещині пережило важку ніч. З опівночі росіяни атакували його дронами-камікадзе, один з яких влучив у багатоповерхівку в спальному районі. Люди спали у своїх ліжках та дивом не постраждали, коли БпЛА розбився об їхній балкон, де й зайнялася пожежа. 

Журналісти Новини.LIVE побачили, який вигляд має будинок зараз.  

Читайте також:

Дронова атака

Мешканці Чорноморська розповіли, що досі не можуть оговтатися від цього удару, бо все сталося дуже швидко та лічені хвилини були, щоб якось зреагувати. Більшість людей ховалися у коридорах та підʼїздах, що й допомогло врятуватися. 

Діти граються на майданчику. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Діти граються на майданчику. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Уламки збитого дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Уламки збитого дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Кімната у квартирі згоріла від влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Кімната у квартирі згоріла від влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
  • Знищені речі на балконі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Знищені речі на балконі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
  • Розбиті дроном квартири. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Розбиті дроном квартири. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
  • Знищені на тумбочці особисті речі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Знищені на тумбочці особисті речі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
  • Розкидані уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Розкидані уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
  • Розкидані речі на підвіконні. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Розкидані речі на підвіконні. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
  • Вигоріла білизна на сушарці. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Вигоріла білизна на сушарці. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
  • Вид з дитячого майданчика на наслідки влучання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
    Вид з дитячого майданчика на наслідки влучання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
1 / 7

Відбулися переляком

Сам будинок майже не постраждав. Ззовні видно обгорілі квартири на трьох поверхах. А мешканці сусідніх багатоповерхівок відбулися, на щастя, лише переляком від гучних звуків.

"Я мешкаю на девʼятому поверсі. Мені онук сказав, що краще заховатися. Ну я встигла спуститися до четвертого поверху, коли й пролунав вибух. Все вціліло, дякувати Богу, лише кіт сильно налякався", — каже Вікторія Прокопівна. 

Мешканка сусіднього будинку Вікторія Прокопівна. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Мешканка сусіднього будинку Вікторія Прокопівна. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Наслідки дробової атаки на Чорноморськ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Наслідки дробової атаки на Чорноморськ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

А саме місто потроху повертається до звичного життя. У будинку вже відновили світло та водопостачання, тож люди наводять лад в оселях. Лише власники повністю вигорілого житла проведуть ніч за містом, а вже від завтра займуться відновленням.

Кімната, у якій спали люди. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Кімната, у якій спали люди. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Сімейний портрет біля ліжка. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Сімейний портрет біля ліжка. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян у Чорноморську зайнялися квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах. Вогонь охопив площу у 100 кв. м. 

Також вибухи лунали і в самій Одесі. Росіяни атакували місто балістичними ракетами, які влучили по припортовій інфраструктурі. 

Одеса Одеська область Новини Одеси дрон Шахід-136 війна в Україні війна атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

18:57 Захід може незабаром дозволити Україні бити вглиб РФ, але є нюанс — нардеп

18:54 Лунін отримає шанс зіграти у двох наступних матчах Реалу

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

18:57 Захід може незабаром дозволити Україні бити вглиб РФ, але є нюанс — нардеп

18:54 Лунін отримає шанс зіграти у двох наступних матчах Реалу

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті