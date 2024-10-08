Нічна атака росіян на Одещину — що говорять мешканці

Пошкоджений внаслідок нічної атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Майже всю ніч росіяни обстрілювали ударними дронами Одещину. На щастя, люди лишилися неушкодженими. Але у багатьох серйозно пошкоджені квартири.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання у Чорноморську й поспілкувалися з місцевими мешканцями.

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Нічний удар

Жителька постраждалого будинку Анжела розповідає, що у момент атаки спала у себе вдома. Самого вибуху вона не почула, але раптово прокинулася й побачила, що кімнату вкрило димом.

Уламки російського дрона. Фото: Новини.LIVE

"Дуже багато диму їдкого, нічого не видно. Ми побігли, побачили, що на балконі пожежа. Діти були дуже налякані, всі вибігли з квартири", — говорить жінка.

Пошкоджена квартира. Фото: Новини.LIVE

За словами Анжели, в її помешканні постраждали кімната і два балкони. Цю ніч родина жінки спатиме у садовому будиночку.

Пошкоджена квартира. Фото: Новини.LIVE

Мешканка Чорноморська Оксана каже, що їй дуже пощастило — сама вона під час атаки була в Одесі у батька, а пожежа від влучання спалахнула як раз над її квартирою. Тим не менш, житло все-таки постраждало.

Пошкоджена квартира. Фото: Новини.LIVE

"Згоріло вікно і затопило квартиру. А так, Бог милував", — розповідає Оксана.

Що кажуть у мерії

Мер Чорноморська Василь Гуляєв запевняє, що всі містяни, чиє житло постраждало, отримають допомогу. Спочатку людям виділять гроші на оренду житла на три місяці, а потім, коли спеціальна комісія підрахує збитки, їм виплатять компенсацію. За словами мера, завдяки влучності ППО й оперативності рятувальників значних збитків вдалося уникнути.

"Дві-три квартири, на мій погляд, постраждали достатньо сильно. Ще п'ять квартир більш-менш. Тільки в трьох квартирах відключили світло, а так все є", — каже Василь Гуляєв.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян у Чорноморську зайнялися квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.

Також ввечері 7 жовтня в Одесі чули вибухи.