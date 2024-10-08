Нічний терор росіян в Одещині — подробиці та наслідки

Квартира у Чорноморську, пошкоджена внаслідок атаки росіян. Фото: Одеська ОВА

Протягом чотирьох годин, з опівночі до світанку, росіяни атакували Одеську область безпілотниками. На щастя, обійшлося без людських жертв і постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо

Більшість "шахедів" знищили сили ППО. У Чорноморську внаслідок атаки зайнялися квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.

В Одеському районі дрон пошкодив перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі, спричинивши пожежу на площі у 50 кв. м.

Пожежа через влучання дрона у Чорноморську. Фото: Одеська ОВА

Обидва займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Пошкоджена російським дроном квартира. Фото: Одеська ОВА

Подробиці бою

Близько першої години ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, для Одеської та Миколаївської областей існує загроза застосування ударних БпЛА, через що можлива робота ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 5:27.

У Повітряних силах повідомляють, що з 19.00 понеділка по 08.30 вівторка ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 19 ударними БпЛА. Усі ворожі безпілотники ліквідували сили ППО в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. З них 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України.

Повідомлення про збиті дрони. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі в Одесі чули вибухи.

Гучний вибух пролунав в Одесі також ввечері 7 жовтня.