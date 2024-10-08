Ночной террор россиян в Одесской области — подробности и последствия

Квартира в Черноморске, поврежденная в результате атаки россиян. Фото: Одесская ОВА

В течение четырех часов, с полуночи до рассвета, россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно

Большинство "шахедов" уничтожили силы ПВО. В Черноморске в результате атаки загорелись квартиры на четвертом, пятом и шестом этажах. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.

В Одесском районе дрон повредил перекрытие и стены административно-производственного здания, вызвав пожар на площади в 50 кв. м.

Пожар из-за попадания дрона в Черноморске. Фото: Одесская ОВА

Оба возгорания оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Еще один беспилотник свалился на открытой местности без детонации.

Поврежденная российским дроном квартира. Фото: Одесская ОВА

Подробности боя

Около часа ночи Воздушные силы ВСУ сообщили, что для Одесской и Николаевской областей существует угроза применения ударных БпЛА, из-за чего возможна работа ПВО. Отбой воздушной тревоги дали в 5:27.

В Воздушных силах сообщают, что с 19.00 понедельника по 08.30 вторника враг нанес удар по Одесчине двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 19 ударными БпЛА. Все вражеские беспилотники ликвидировали силы ПВО в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях. Из них 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины.

Сообщения о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, ночью в Одессе слышали взрывы.

Громкий взрыв прогремел в Одессе также вечером 7 октября.