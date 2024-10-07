В Одесі було чути вибух — РФ застосувала балістику

В Одесі пролунав гучний вибух
Російські війська не припиняють обстрілювати населені пункти в Україні. В Одесі було чути вибух, імовірно, балістика.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Вибух в Одесі
Ввечері 7 жовтня, за декілька хвилин після проголошення повітряної тривоги, в Одесі пролунав гучний вибух.
"В місті чутно вибух", — написав міський голова Одеси.
Труханов попереджав жителів регіону про загрозу балістики з Криму. Наразі одеситів просять залишатися в укриттях.
У Повітряних Силах ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Станом на 19:58 повітряна тривога оголошена у восьми регіонах — під загрозою ударів залишаються Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області.
Нагадаємо, російські війська 7 жовтня завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.
Також ми писали про те, що вночі 7 жовтня на Дніпропетровщині пролунав вибух. РФ здійснила ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.
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