В Одесі було чути вибух — РФ застосувала балістику

Дим у місті. Ілюстративне фото: vynnyky-visnyk

Російські війська не припиняють обстрілювати населені пункти в Україні. В Одесі було чути вибух, імовірно, балістика.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Вибух в Одесі

Ввечері 7 жовтня, за декілька хвилин після проголошення повітряної тривоги, в Одесі пролунав гучний вибух.

"В місті чутно вибух", — написав міський голова Одеси.

Труханов попереджав жителів регіону про загрозу балістики з Криму. Наразі одеситів просять залишатися в укриттях.

Допис Труханова. Фото: скриншот

У Повітряних Силах ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 19:58 повітряна тривога оголошена у восьми регіонах — під загрозою ударів залишаються Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська 7 жовтня завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.

Також ми писали про те, що вночі 7 жовтня на Дніпропетровщині пролунав вибух. РФ здійснила ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.