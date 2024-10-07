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В Одессе раздался громкий взрыв

7 октября 2024 19:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Одессе был слышен взрыв — РФ применила баллистику
Дым в городе. Иллюстративное фото: vynnyky-visnyk
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские войска не перестают обстреливать населенные пункты в Украине. В Одессе был слышен взрыв, вероятно, баллистика.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Вечером 7 октября, через несколько минут после провозглашения воздушной тревоги, в Одессе раздался громкий взрыв.

"В городе слышен взрыв", — написал городской голова Одессы.

Труханов предупреждал жителей региона об угрозе баллистики из Крыма. Пока одесситов просят оставаться в укрытиях.

Взрыв в Одессе
Сообщение Труханова. Фото: скриншот

В Воздушных Силах ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога 7 октября
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 19.58 воздушная тревога объявлена в восьми регионах — под угрозой ударов остаются Сумская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

В Одессе раздался громкий взрыв - фото 3
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, российские войска 7 октября нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий в объекты инфраструктуры были ранены трое работников.

Также мы писали о том, что ночью 7 октября в Днепропетровской области произошел взрыв. РФ совершила ракетную атаку на предприятие в Павлограде, произошел пожар.

Одесса Крым взрыв Геннадий Труханов Воздушные Силы ВСУ балистическая атака

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