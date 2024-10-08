Бійці мобільних сил ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи в Одесі лунають в ніч проти 8 жовтня. Над містом зафіксовано ударні безпілотники росіян, по яким працює ППО.

Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи в Одесі 8 жовтня

Зокрема, спершу про "Шахеди" стало відомо о 00:43. За інформацією військових, дрони були на Херсонщині та рухались в напрямку Чорного моря курсом на Одеську область.

Через 11 хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили, для Одеської та Миколаївської областей існує загроза застосування ударних БпЛА, через що можлива робота ППО.

Вже о 01:10 речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук написав у Telegram, що в Одесі працює ППО.

Хвилиною пізніше, о 01:11, мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що над містом зафіксовано безпілотники.

"Одеса, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом", — написав він.

Військові о 01:17 теж зазначили, що в цей час "Шахеди" перебувають в акваторії Чорного моря в районі Одеси. Тож людей закликали не ігнорувати сигнал тривоги і перебувати в укриттях.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:19 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня в Одесі теж чули вибухи. Тоді повідомлялося про загрозу застосування балістики з Криму.

Також ми писали, що пізно ввечері того ж дня, 7 жовтня, вибух пролунав у Сумах. Військові попереджали, що в напрямку міста летить КАБ.