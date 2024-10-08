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В Одессе раздаются взрывы — Россия атакует город дронами

8 октября 2024 01:19
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Одессе 8 октября
Бойцы мобильных сил ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Одессе раздаются в ночь на 8 октября. Над городом зафиксированы ударные беспилотники россиян, по которым работает ПВО.

Об этом сообщает мэр Геннадий Труханов и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Одессе 8 октября

В частности, сначала о "Шахедах" стало известно в 00:43. По информации военных, дроны были на Херсонщине и двигались в направлении Черного моря курсом на Одесскую область.

Через 11 минут Воздушные силы ВСУ сообщили, что для Одесской и Николаевской областей существует угроза применения ударных БпЛА, из-за чего возможна работа ПВО.

Уже в 01:10 представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук написал в Telegram, что в Одессе работает ПВО.

Минутой позже, в 01:11, мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что над городом зафиксированы беспилотники.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ударные БпЛА над городом", — написал он.

Военные в 01:17 тоже отметили, что в это время "Шахеды" находятся в акватории Черного моря в районе Одессы. Поэтому людей призвали не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:19 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Одессе раздаются взрывы — Россия атакует город дронами - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 7 октября в Одессе тоже слышали взрывы. Тогда сообщалось об угрозе применения баллистики с Крыма.

Также мы писали, что поздно вечером того же дня, 7 октября, взрыв произошел в Сумах. Военные предупреждали, что в направлении города летит КАБ.

Одесса взрыв Геннадий Труханов ПВО дрон Шахид-136 дроны

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