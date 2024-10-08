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Проснулись, все в дыму — жители Одесчины рассказали о ночной атаке россиян

8 октября 2024 12:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Ночная атака россиян на Одесчину – что говорят жители
Поврежденный в результате ночной атаки дом. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Практически всю ночь россияне обстреливали ударными дронами Одесчну. К счастью, люди остались невредимыми. Но у многих серьезно повреждены квартиры.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания в Черноморске и пообщались с местными жителями.

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Жительница пострадавшего дома Анжела рассказывает, что в момент атаки спала у себя дома. Самого взрыва она не услышала, но внезапно очнулась и увидела, что комнату покрыло дымом.

Проснулись, все в дыму — жители Одесщины рассказали о ночной атаке россиян - фото 1
Обломки русского дрона. Фото: Новини.LIVE

"Очень много дыма едкого, ничего не видно. Мы побежали, увидели, что на балконе пожар. Дети были очень напуганы, все выбежали из квартиры", — говорит женщина.

Проснулись, все в дыму — жители Одесщины рассказали о ночной атаке россиян - фото 2
Поврежденная квартира. Фото: Новини.LIVE

По словам Анжелы, в ее жилье пострадали комната и два балкона. В эту ночь семья женщины будет спать в садовом домике.

Проснулись, все в дыму — жители Одесщины рассказали о ночной атаке россиян - фото 3
Поврежденная квартира. Фото: Новини.LIVE

Жительница Черноморска Оксана говорит, что ей очень повезло — она во время атаки была в Одессе у отца, а пожар от попадания вспыхнул как раз над ее квартирой. Тем не менее, жилье все-таки пострадало.

Проснулись, все в дыму — жители Одесщины рассказали о ночной атаке россиян - фото 4
Поврежденная квартира. Фото: Новини.LIVE

"Сгорело окно и затопило квартиру. А так, Бог миловал", — рассказывает Оксана.

Что говорят в мэрии

Мэр Черноморска Василий Гуляев уверяет, что все горожане, чье жилье пострадало, получат помощь. Сначала людям выделят деньги на аренду жилья на три месяца, а затем, когда специальная комиссия подсчитает убытки, им выплатят компенсацию. По словам мэра, благодаря точности ПВО и оперативности спасателей значительного ущерба удалось избежать.

"Две-три квартиры, на мой взгляд, пострадали достаточно сильно. Еще пять квартир более-менее. Только в трех квартирах отключили свет, а так все есть", — говорит Василий Гуляев.

Напомним, в результате ночной атаки россиян в Черноморске загорелись квартиры на четвертом, пятом и шестом этажах. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.

Также вечером 7 октября в Одессе слышали взрывы.

война Одесская область обстрелы Одесская ОГА дроны

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