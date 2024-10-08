Ночная атака на Одесскую область: фото последствий

Портрет семьи, квартира которой выгорела. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Маленький городок Черноморск в Одесской области пережил тяжелую ночь. С полуночи россияне атаковали его дронами-камикадзе, один из которых попал в многоэтажку в спальном районе. Люди спали в своих кроватях и чудом не пострадали, когда БпЛА разбился об их балкон, где и загорелся пожар.

Журналисты Новини.LIVE увидели, как выглядит дом сейчас.

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Жители Черноморска рассказали, что до сих пор не могут оправиться от этого удара, потому что все произошло очень быстро и считанные минуты были, чтобы среагировать. Большинство людей прятались в коридорах и подъездах, что помогло спастись.

Дети играют на площадке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Обломки взбитого дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Комната в квартире сгорела от попадания дрона. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Уничтожены вещи на балконе. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Разбитые дроном квартиры. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уничтожены на тумбочке личные вещи. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Разбросаны обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Разбросанные вещи на подоконнике. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Выгорело белье на сушилке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Вид с детской площадки на последствия попадания. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская 1/7 ​ 7

Отделались испугом

Само здание почти не пострадало. Снаружи видны обгоревшие квартиры на трех этажах. А жители соседних многоэтажек отделались, к счастью, лишь испугом от громких звуков.

"Я живу на девятом этаже. Мне внук сказал, что лучше спрятаться. Ну я успела спуститься к четвертому этажу, когда и раздался взрыв. Все уцелело, слава Богу, только кот сильно испугался", — говорит Виктория Прокофьевна.

Жительница соседнего дома Виктория Прокофьевна. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Последствия дробной атаки на Черноморск. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

А сам город понемногу возвращается к привычной жизни. В доме уже восстановили свет и водоснабжение, поэтому люди наводят порядок в домах. Только владельцы полностью выгоревшего жилья проведут ночь за городом, а уже с завтрашнего дня займутся восстановлением.

Комната, в которой спали люди. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Семейный портрет возле кровати. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Напомним, в результате ночной атаки россиян в Черноморске занялись квартиры на четвертом, пятом и шестом этажах. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.

Также взрывы раздавались и в самой Одессе. Россияне атаковали город баллистическими ракетами, попавшими по припортовой инфраструктуре.