Удар по Одесі 7 жовтня — російські війська обстріляли судно

Рятувальники ліквідують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Ввечері 7 жовтня російська армія вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув українець, а п'ятеро іноземців отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у понеділок, 7 жовтня.

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Кіпер заявив, що російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. За його словами, ціллю ворога стала портова інфраструктура.

"Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау", — йдеться в повідомленні.

Голова Одеської ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 60-річний українець — працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Також відомо про п'ятьох постраждалих іноземців, четверо з яких у середньому ступені тяжкості, стан ще одного легкий.

Наразі їм надається необхідна медична допомога.

"Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини", — підкреслив Кіпер.

Допис голови Одеської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська 7 жовтня атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також 7 жовтня окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.

Раніше ми писали, що російські війська 7 жовтня здійснили ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.