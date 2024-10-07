Удар по Одессе 7 октября — российские войска обстреляли судно

Спасатели ликвидируют пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

Вечером 7 октября российская армия ударила баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погиб украинец, а пятеро иностранцев получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в понедельник, 7 октября.

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Кипер заявил, что российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами. По его словам, целью врага стала портовая инфраструктура.

"Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОГА отметил, что в результате обстрела погиб 60-летний украинец — работник частной компании, обрабатывающей грузы. Также известно о пяти пострадавших иностранцах, четверо из которых в средней степени тяжести, состояние еще одного легкое.

Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Российские террористы в очередной раз пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области", — подчеркнул Кипер.

Сообщение председателя Одесской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, российские войска 7 октября атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела есть раненые.

Также 7 октября оккупанты нанесли удары по Запорожской области. В результате попаданий в объекты инфраструктуры были ранены трое работников.

Ранее мы писали, что российские войска 7 октября совершили ракетную атаку на предприятие в Павлограде, произошел пожар.