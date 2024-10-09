Как выглядит дом в Черноморске после попадания русского дрона

Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото
Этой ночью российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Под удар попали жилые дома. К счастью, обошлось без жертв.
Журналисты Новини.LIVE увидели, как выглядят поврежденные квартиры.
Масштабы разрушений
Утром в Черноморске работают коммунальщики, а специальная комиссия подсчитывает ущерб, чтобы компенсировать их пострадавшим.
"Мы посчитали, что где-то 400 окон только у людей выбиты. Есть в частном секторе уже две крыши, которые разрушены", — рассказывает мэр города Василий Гуляев.
По словам городского головы, огромную помощь городским службам оказывают благотворительные организации. Их представители прибыли на место одними из первых и продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Что известно об обстреле
В ночь на 9 октября враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Шестнадцать дронов сбили силы ПВО. В результате нападения пострадали жилые дома, недострой, а также медицинское учреждение.
Пятеро человек ранены. Трое из них были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средне тяжелое.
Подробнее об обстреле Черноморска читайте в нашем материале.
Также смотрите наш фоторепортаж из дома, в который попал дрон во время предварительных обстрелов, в ночь на 8 октября.
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