Как выглядит дом в Черноморске после попадания русского дрона

Повреждена в результате атаки квартира в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

Этой ночью российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Под удар попали жилые дома. К счастью, обошлось без жертв.

Журналисты Новини.LIVE увидели, как выглядят поврежденные квартиры.

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Масштабы разрушений

Утром в Черноморске работают коммунальщики, а специальная комиссия подсчитывает ущерб, чтобы компенсировать их пострадавшим.

Поврежден дом в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

"Мы посчитали, что где-то 400 окон только у людей выбиты. Есть в частном секторе уже две крыши, которые разрушены", — рассказывает мэр города Василий Гуляев.

Мэр Черноморска Василий Гуляев. Фото: Новини.LIVE

По словам городского головы, огромную помощь городским службам оказывают благотворительные организации. Их представители прибыли на место одними из первых и продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Поврежден дом в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

Что известно об обстреле

В ночь на 9 октября враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Шестнадцать дронов сбили силы ПВО. В результате нападения пострадали жилые дома, недострой, а также медицинское учреждение.

Повреждена в результате атаки квартира в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

Пятеро человек ранены. Трое из них были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средне тяжелое.

Поврежден дом в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

Подробнее об обстреле Черноморска читайте в нашем материале.

Также смотрите наш фоторепортаж из дома, в который попал дрон во время предварительных обстрелов, в ночь на 8 октября.