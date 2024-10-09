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Нічний обстріл Одещини росіянами — поранені люди, пошкоджений медзаклад

9 жовтня 2024 09:04
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Вночі росіяни обстріляли Одеський район — що відомо
Пошкоджений російськими дронами будинок. Фото: соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Російські окупанти третю ніч поспіль тероризують Одещину ударними дронами. Знову під обстрілом опинився Одеський район. Постраждав багатоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо

Внаслідок атаки пошкоджені скління та фасад дев'ятиповерхівки у Чорноморську. П'ятеро людей поранені. Трьох з них госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньо тяжкий. Подальшого займання будинку вдалося уникнути.

Нічний обстріл Одещини росіянами — поранені люди, пошкоджений медзаклад - фото 1
Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Натомість загорівся мансардний поверх недобудови. Вогонь охопив площу у 400 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Нічний обстріл Одещини росіянами — поранені люди, пошкоджений медзаклад - фото 2
Пожежа у Чорноморську. Фото: Одеська облпрокуратура
Нічний обстріл Одещини росіянами — поранені люди, пошкоджений медзаклад - фото 3
Пошкоджений будинок у Чорноморську. Фото: Одеська облпрокуратура

"Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — повідомив Олег Кіпер.

Подробиці бою

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили опівночі. У мерії міста попередили про загрозу застосування ударних БпЛА. Відбий дали о 3:21. 

Повітряні сили повідомляють, що в результаті протиповітряного бою збили 21 ворожий безпілотник в Одеській, Вінницькій та Київській областях. 

Нічний обстріл Одещини росіянами — поранені люди, пошкоджений медзаклад - фото 2
Повідомлення про збиті БпЛА. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі в Одеській області лунала тривога

Також у ніч на вівторок ворог атакував Чорноморськ.

війна Одеська область обстріли Одеська ОДА дрони

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