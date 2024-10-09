Вночі росіяни обстріляли Одеський район — що відомо

Нічний обстріл Одещини росіянами — поранені люди, пошкоджений медзаклад
Російські окупанти третю ніч поспіль тероризують Одещину ударними дронами. Знову під обстрілом опинився Одеський район. Постраждав багатоповерховий будинок.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо
Внаслідок атаки пошкоджені скління та фасад дев'ятиповерхівки у Чорноморську. П'ятеро людей поранені. Трьох з них госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньо тяжкий. Подальшого займання будинку вдалося уникнути.
Натомість загорівся мансардний поверх недобудови. Вогонь охопив площу у 400 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.
"Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — повідомив Олег Кіпер.
Подробиці бою
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили опівночі. У мерії міста попередили про загрозу застосування ударних БпЛА. Відбий дали о 3:21.
Повітряні сили повідомляють, що в результаті протиповітряного бою збили 21 ворожий безпілотник в Одеській, Вінницькій та Київській областях.
Нагадаємо, вночі в Одеській області лунала тривога.
Також у ніч на вівторок ворог атакував Чорноморськ.
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