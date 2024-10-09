Ночью россияне обстреляли Одесский район — что известно

Поврежденный русскими дронами дом. Фото: соцсети

Российские оккупанты третью ночь подряд терроризируют Одесчину ударными дронами. Вновь под обстрелом оказался Одесский район. Пострадал многоэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно

В результате атаки повреждены остекление и фасад девятиэтажки. Пятеро человек ранены. Троих из них госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средне тяжелое. Дальнейшего возгорания дома удалось избежать.

Сообщения о последствиях атаки. Фото: скриншот

Загорелся мансардный этаж недостроя. Огонь охватил площадь 400 кв. м. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

"Правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесчины", — сообщил Олег Кипер.

Подробности боя

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в полночь. В мэрии города предупредили об угрозе применения ударных БПЛА. Отбой дали в 3:21.

Воздушные Силы сообщают, что в результате противовоздушного боя был сбит 21 вражеский беспилотник в Одесской, Винницкой и Киевской областях.

Сообщения о сбитых БпЛА. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ночью в Одесской области звучала тревога.

Также в ночь на вторник враг атаковал Черноморск.