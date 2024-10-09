Нічна повітряна тривога 9 жовтня — які області в небезпеці через атаку "Шахедів"

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 9 жовтня, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вночі 9 жовтня

Карта повітряних тривог станом на 00:25 9 жовтня

За даними Повітряних Сил ЗС України станом на 00:22 ударні БпЛА в Одеській області летіли в північно-західному напрямку, а декілька груп "Шахедів" із Миколаївської області рухалися в бік Одеської області. Також один ворожий БпЛА зафіксували у Дніпропетровській області. Він тримав курс на північ.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 8 жовтня, пролунали потужні вибухи в Полтавській області. Перед цим Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі в напрямку Кременчука та Полтави.

Також ми повідомляли, що росіяни 8 жовтня скинули на Костянтинівку Донецької області три авіабомби. Унаслідок цього удару загинула жінка. Ще п'ятеро людей зазнали поранень.