Нічна повітряна тривога 9 жовтня — які області в небезпеці через атаку "Шахедів"

Нічна атака "Шахедів" — які області перебувають під загрозою ударних БпЛА
Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 9 жовтня, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Що відомо про повітряну тривогу вночі 9 жовтня
За даними Повітряних Сил ЗС України станом на 00:22 ударні БпЛА в Одеській області летіли в північно-західному напрямку, а декілька груп "Шахедів" із Миколаївської області рухалися в бік Одеської області. Також один ворожий БпЛА зафіксували у Дніпропетровській області. Він тримав курс на північ.
Нагадаємо, увечері у вівторок, 8 жовтня, пролунали потужні вибухи в Полтавській області. Перед цим Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі в напрямку Кременчука та Полтави.
Також ми повідомляли, що росіяни 8 жовтня скинули на Костянтинівку Донецької області три авіабомби. Унаслідок цього удару загинула жінка. Ще п'ятеро людей зазнали поранень.
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