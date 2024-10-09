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Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

9 октября 2024 00:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночная воздушная тревога 9 октября — какие области в опасности из-за атаки "Шахедов"
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью в среду, 9 октября, объявили в четырех областях. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА для Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.

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Атака "Шахедов" ночью 9 октября
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге ночью 9 октября

Воздушная тревога ночью 9 октября
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:25 9 октября

По данным Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 00:22 ударные БпЛА в Одесской области летели в северо-западном направлении, а несколько групп "Шахедов" из Николаевской области двигались в сторону Одесской области. Также один вражеский БпЛА зафиксировали в Днепропетровской области. Он держал курс на север.

Напомним, вечером во вторник, 8 октября, раздались мощные взрывы в Полтавской области. Перед этим Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростных целях в направлении Кременчуга и Полтавы.

Также мы сообщали, что россияне 8 октября сбросили на Константиновку Донецкой области три авиабомбы. В результате этого удара погибла женщина. Еще пять человек получили ранения.

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