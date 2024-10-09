Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре в Одесской области

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Известно, что погибли шесть человек, еще девять получили ранения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в среду, 9 октября.

Читайте также:

Атака на Одесщину

Все пострадавшие — украинцы, и им оказывается медицинская помощь.

"Мои соболезнования семьям погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления", — заявил Кулеба.

Во время этой атаки поврежден также гражданское судно под панамским флагом — контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третий случай за последние четыре дня, когда Россия атакует иностранные суда.

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", — говорится в сообщении.

Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что погибли шесть человек, а еще восемь получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.

"Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", — говорится в сообщении.

Сообщение Олег Кипер. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 9 октября, взрыв прогремел в Одессе. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также 9 октября ночью российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Оккупанты обстреляли жилые дома.