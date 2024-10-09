Вибух в Одесі ввечері 9 жовтня — яка небезпека

В Одесі пролунав потужний вибух
9 жовтня 2024 19:12
Вибух вночі. Ілюстративне фото: RINA/Kurir
Вибух в Одесі пролунав ввечері, 9 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
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Вибух в Одесі
"В місті чутно вибухи!" — наголосив Труханов.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу. Там попереджали також про запуск швидкісної цілі в напрямку Одеси.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 9 жовтня вночі російські безпілотники знову атакували Чорноморськ. Окупанти обстріляли житлові будинки.
Також загарбники атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
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