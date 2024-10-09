Вибух в Одесі ввечері 9 жовтня — яка небезпека

Вибух вночі. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 9 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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"В місті чутно вибухи!" — наголосив Труханов.

Допис Труханова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу. Там попереджали також про запуск швидкісної цілі в напрямку Одеси.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 9 жовтня вночі російські безпілотники знову атакували Чорноморськ. Окупанти обстріляли житлові будинки.

Також загарбники атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали люди.