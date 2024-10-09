Взрыв в Одессе вечером 9 октября — какая опасность

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрыв в Одессе раздался вечером, 9 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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"В городе слышны взрывы!" — подчеркнул Труханов.

Пост Труханова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога. Там предупреждали также о запуске скоростной цели в направлении Одессы.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 9 октября ночью российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Оккупанты обстреляли жилые дома.

Также захватчики атаковали здание опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали люди.