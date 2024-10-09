Взрыв в Одессе вечером 9 октября — какая опасность

В Одессе раздался мощный взрыв
9 октября 2024 19:12
Взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir
Взрыв в Одессе раздался вечером, 9 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
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"В городе слышны взрывы!" — подчеркнул Труханов.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога. Там предупреждали также о запуске скоростной цели в направлении Одессы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 9 октября ночью российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Оккупанты обстреляли жилые дома.
Также захватчики атаковали здание опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали люди.
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