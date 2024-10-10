Вибухи в Миколаєві — що відомо

У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо
10 жовтня 2024 11:49
Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/vechirniy.kyiv.ua
Мешканці Миколаєва почули сильний вибух. Інформації про постраждалих і пошкодження поки немає. Новий вибух пролунав приблизно через двадцять хвилин.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
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Що відомо
За даними Повітряних сил, у напрямку міста рухалася швидкісна ціль з Криму. Моніторингові канали повідомляють, що росіяни намагалися влучити в об'єкт інфраструктури.
Другий вибух пролунав приблизно через двадцять хвилин після першого. Моніторингові канали повідомляють, що ударили у те саме місце.
Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни атакували Одеську область.
Кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки на Одещину збільшилася до сімох людей.
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