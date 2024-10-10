Вибухи в Миколаєві — що відомо

Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/vechirniy.kyiv.ua

Мешканці Миколаєва почули сильний вибух. Інформації про постраждалих і пошкодження поки немає. Новий вибух пролунав приблизно через двадцять хвилин.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо

За даними Повітряних сил, у напрямку міста рухалася швидкісна ціль з Криму. Моніторингові канали повідомляють, що росіяни намагалися влучити в об'єкт інфраструктури.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Другий вибух пролунав приблизно через двадцять хвилин після першого. Моніторингові канали повідомляють, що ударили у те саме місце.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни атакували Одеську область.

Кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки на Одещину збільшилася до сімох людей.

