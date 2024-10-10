Помер чоловік, поранений під час російської атаки на Одещину

Уламки російської ракети. Фото: ілюстративне /ОК "Південь"

Кількість жертв російської ракетної атаки на Одещину 9 жовтня зросла. Вранці 10 жовтня у лікарні помер 46-річний працівник порту. Число загиблих збільшилося до семи.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — написав він.

Повідомлення про загиблого. Фото: скриншот

Одещина під обстрілом

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Зокрема, пошкоджено цивільне судно під панамським прапором — контейнеровоз Shui Spirit. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Ще одинадцять поранені. З них шестеро у важкому стані.

Також у Кривому Розі російський дрон влучив у житловий будинок.

Зранку 10 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, є постраждалі.