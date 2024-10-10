Помер чоловік, поранений під час російської атаки на Одещину

Ще одна жертва російського терору — на Одещині помер поранений робітник
Кількість жертв російської ракетної атаки на Одещину 9 жовтня зросла. Вранці 10 жовтня у лікарні помер 46-річний працівник порту. Число загиблих збільшилося до семи.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — написав він.
Одещина під обстрілом
Нагадаємо, ввечері 9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Зокрема, пошкоджено цивільне судно під панамським прапором — контейнеровоз Shui Spirit. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Ще одинадцять поранені. З них шестеро у важкому стані.
Також у Кривому Розі російський дрон влучив у житловий будинок.
Зранку 10 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, є постраждалі.
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