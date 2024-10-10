Умер мужчина, раненный во время российской атаки на Одесчину

Обломки русской ракеты. Фото: иллюстративное /ОК "Юг"

Число жертв российской ракетной атаки на Одесщину 9 октября возросло. Утром 10 октября в больнице скончался 46-летний работник порта. Число погибших увеличилось до семи.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.

Уведомление о погибшем. Фото: скриншот

Одесчина под обстрелом

Напомним, вечером 9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В частности, повреждено гражданское судно под панамским флагом — контейнеровоз "Shui Spirit". В результате атаки погибли семь человек. Еще одиннадцать ранены. Из них шестеро в тяжелом состоянии.

Также в Кривом Роге российский дрон попал в жилой дом.

Утром 10 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки разрушены жилые дома, есть пострадавшие.