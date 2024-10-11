Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото arrow

Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

11 жовтня 2024 09:16
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нічна атака на Одещину — що відомо
Кінолог ДСНС йде зруйнованим будинком. Фото: ДСНС Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Через російську атаку в Одеському районі зруйновано двоповерхову будівлю, де жили і працювали цивільні. Люди опинилися під завалами. Четверо людей загинули.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Читайте також:

Що відомо

За даними обласної прокуратури, зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення. Місцеві мешканці розповідають, що йдеться про фермерське господарство, де вирощують гриби-печериці.

Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото - фото 1
Медики допомагають пораненим. Фото: ДСНС Одещини

З-під завалів працівники ДСНС врятували чотирьох людей. Під уламками будівлі загинули 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка померла у лікарні від отриманих травм.

Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото - фото 2
Рятувальники евакуюють пораненого. Фото: ДСНС Одещини

Десятеро людей поранені, дев'ятеро з них госпіталізовані. За оцінками медиків, стан чотирьох постраждалих важкий.

Операція з порятунку

За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, рятувальникам було дуже важко працювати. Вони не мали навіть точної інформації, скільки людей перебувало у зруйнованій будівлі. До того ж, коли поранених спускали з другого поверху, знову почалася повітряна тривога. Враховуючи те, що ДСНС вже втрачала рятувальників і техніку під час повторних ударів, треба було терміново евакуюватися. 

"Було мало місця. Дуже багато людей, паніка, всі кричали, і це дуже ускладнювало роботу", — каже Марина Аверіна. 

Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото - фото 3
Рятувальники евакуюють поранених. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальникам допомагали поліцейські, представники Червоного Хреста, а також місцеві мешканці.

Нічна атака

Ввечері 10 жовтня в Одесі чули гучний вибух. Ворог атакував регіон балістичною ракетою. Попередньо йдеться про "Іскандер-М". 

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області оголосили день жалоби за жертвами російського обстрілу 9 жовтня.  Тоді загинули восьмеро людей.

Також в Одесі судитимуть диверсантів, які за завданням російських спецслужб влаштовували підпали у місті.

Одеса війна Одеська область обстріли Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

09:13 Житлові субсидії по-новому — ПФУ оновив список отримувачів допомоги

09:11 Білий дім працює над новою датою для зустрічі у форматі "Рамштайн"

09:09 Росія перекинула війська в Курську область — Сирський пояснив, чим це вигідно

08:58 Масштабний ураган Мілтон у Флориді — мільйони людей без світла, є загиблі

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

09:13 Житлові субсидії по-новому — ПФУ оновив список отримувачів допомоги

09:11 Білий дім працює над новою датою для зустрічі у форматі "Рамштайн"

09:09 Росія перекинула війська в Курську область — Сирський пояснив, чим це вигідно

08:58 Масштабний ураган Мілтон у Флориді — мільйони людей без світла, є загиблі

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll