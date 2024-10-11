Нічна атака на Одещину — що відомо

Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото
Через російську атаку в Одеському районі зруйновано двоповерхову будівлю, де жили і працювали цивільні. Люди опинилися під завалами. Четверо людей загинули.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо
За даними обласної прокуратури, зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення. Місцеві мешканці розповідають, що йдеться про фермерське господарство, де вирощують гриби-печериці.
З-під завалів працівники ДСНС врятували чотирьох людей. Під уламками будівлі загинули 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка померла у лікарні від отриманих травм.
Десятеро людей поранені, дев'ятеро з них госпіталізовані. За оцінками медиків, стан чотирьох постраждалих важкий.
Операція з порятунку
За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, рятувальникам було дуже важко працювати. Вони не мали навіть точної інформації, скільки людей перебувало у зруйнованій будівлі. До того ж, коли поранених спускали з другого поверху, знову почалася повітряна тривога. Враховуючи те, що ДСНС вже втрачала рятувальників і техніку під час повторних ударів, треба було терміново евакуюватися.
"Було мало місця. Дуже багато людей, паніка, всі кричали, і це дуже ускладнювало роботу", — каже Марина Аверіна.
Рятувальникам допомагали поліцейські, представники Червоного Хреста, а також місцеві мешканці.
Нічна атака
Ввечері 10 жовтня в Одесі чули гучний вибух. Ворог атакував регіон балістичною ракетою. Попередньо йдеться про "Іскандер-М".
Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, сьогодні в Одеській області оголосили день жалоби за жертвами російського обстрілу 9 жовтня. Тоді загинули восьмеро людей.
Також в Одесі судитимуть диверсантів, які за завданням російських спецслужб влаштовували підпали у місті.
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