Нічна атака на Одещину — що відомо

Кінолог ДСНС йде зруйнованим будинком. Фото: ДСНС Одещини

Через російську атаку в Одеському районі зруйновано двоповерхову будівлю, де жили і працювали цивільні. Люди опинилися під завалами. Четверо людей загинули.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо

За даними обласної прокуратури, зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення. Місцеві мешканці розповідають, що йдеться про фермерське господарство, де вирощують гриби-печериці.

Медики допомагають пораненим. Фото: ДСНС Одещини

З-під завалів працівники ДСНС врятували чотирьох людей. Під уламками будівлі загинули 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка померла у лікарні від отриманих травм.

Рятувальники евакуюють пораненого. Фото: ДСНС Одещини

Десятеро людей поранені, дев'ятеро з них госпіталізовані. За оцінками медиків, стан чотирьох постраждалих важкий.

Операція з порятунку

За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, рятувальникам було дуже важко працювати. Вони не мали навіть точної інформації, скільки людей перебувало у зруйнованій будівлі. До того ж, коли поранених спускали з другого поверху, знову почалася повітряна тривога. Враховуючи те, що ДСНС вже втрачала рятувальників і техніку під час повторних ударів, треба було терміново евакуюватися.

"Було мало місця. Дуже багато людей, паніка, всі кричали, і це дуже ускладнювало роботу", — каже Марина Аверіна.

Рятувальники евакуюють поранених. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальникам допомагали поліцейські, представники Червоного Хреста, а також місцеві мешканці.

Нічна атака

Ввечері 10 жовтня в Одесі чули гучний вибух. Ворог атакував регіон балістичною ракетою. Попередньо йдеться про "Іскандер-М".

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області оголосили день жалоби за жертвами російського обстрілу 9 жовтня. Тоді загинули восьмеро людей.

Також в Одесі судитимуть диверсантів, які за завданням російських спецслужб влаштовували підпали у місті.