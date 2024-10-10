Вибухи в Одесі ввечері 10 жовтня — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 10 жовтня. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

Вибухи в місті пролунали близько 22:35.

Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

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Мер Одеси Геннадій Труханов також підтвердив, що пролунали вибухи. Він закликав людей лишатися в укриттях.

Допис Труханова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 9 жовтня російські війська обстріляли Одеський район, що призвело до загибелі восьми людей. У зв'язку з цією трагедією, 11 жовтня в регіоні оголошено день жалоби.

Також 10 жовтня окупанти атакували Кривий Ріг. Відомо, що ворожий БпЛА влучив у житлову п'ятиповерхівку.