Взрывы в Одессе вечером 10 октября — какая опасность

В Одессе слышны мощные взрывы
Взрывы в Одессе раздались вечером, 10 октября. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
Взрывы в городе раздались около 22:35.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также подтвердил, что раздались взрывы. Он призвал людей оставаться в укрытиях.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 9 октября российские войска обстреляли Одесский район, что привело к гибели восьми человек. В связи с этой трагедией, 11 октября в регионе объявлен день траура.
Также 10 октября оккупанты атаковали Кривой Рог. Известно, что вражеский БпЛА попал в жилую пятиэтажку.
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