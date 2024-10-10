Взрывы в Одессе вечером 10 октября — какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Одессе раздались вечером, 10 октября. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

Взрывы в городе раздались около 22:35.

Пост о взрывах в Одессе. Фото: скриншот​​​

Мэр Одессы Геннадий Труханов также подтвердил, что раздались взрывы. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

Пост Труханова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 9 октября российские войска обстреляли Одесский район, что привело к гибели восьми человек. В связи с этой трагедией, 11 октября в регионе объявлен день траура.

Также 10 октября оккупанты атаковали Кривой Рог. Известно, что вражеский БпЛА попал в жилую пятиэтажку.