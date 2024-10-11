Ночная атака на Одесщину — что известно

Российский удар по Одесчине — погибли люди, поврежден дом, фото
Из-за российской атаки в Одесском районе разрушено двухэтажное здание, где жили и работали гражданские. Люди оказались под завалами. Четверо человек погибли.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно
По данным областной прокуратуры, разрушено двухэтажное здание, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения. Местные жители рассказывают, что речь идет о фермерском хозяйстве, где выращивают грибы-шампиньоны.
Из-под завалов работники ГСЧС спасли четырех человек. Под обломками здания погибли 43-летняя женщина, 22-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Еще одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Десять человек ранены, девять из них госпитализированы. По оценкам медиков, состояние четырех пострадавших тяжелое.
Операция по спасению
По словам спикера ГСЧС Марины Авериной, спасателям было очень тяжело работать. У них не было даже точной информации, сколько людей находилось в разрушенном здании. К тому же когда раненых спускали со второго этажа, снова началась воздушная тревога. Учитывая, что ГСЧС уже теряла спасателей и технику во время повторных ударов, нужно было срочно эвакуироваться.
"Было мало места. Очень много людей, паника, все кричали, и это очень усложняло работу", — говорит Марина Аверина.
Спасателям помогали полицейские, представители Красного Креста, а также местные жители.
Ночная атака
Вечером 10 октября в Одессе слышали громкий взрыв. Враг атаковал регион баллистической ракетой. Предварительно речь идет об "Искандер-М".
Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, сегодня в Одесской области объявили день траура по жертвам российских обстрелов 9 октября. Тогда погибли восемь человек.
Также в Одессе будут судить диверсантов, которые по заданию российских спецслужб устраивали поджоги в городе.
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