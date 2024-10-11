Ночная атака на Одесщину — что известно

Кинолог ГСЧС идет по разрушенному дому. Фото: ГСЧС Одесчины

Из-за российской атаки в Одесском районе разрушено двухэтажное здание, где жили и работали гражданские. Люди оказались под завалами. Четверо человек погибли.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно

По данным областной прокуратуры, разрушено двухэтажное здание, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения. Местные жители рассказывают, что речь идет о фермерском хозяйстве, где выращивают грибы-шампиньоны.

Медики помогают раненым. Фото: ГСЧС Одесщины

Из-под завалов работники ГСЧС спасли четырех человек. Под обломками здания погибли 43-летняя женщина, 22-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Еще одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Спасатели эвакуируют раненого. Фото: ГСЧС Одесщины

Десять человек ранены, девять из них госпитализированы. По оценкам медиков, состояние четырех пострадавших тяжелое.

Операция по спасению

По словам спикера ГСЧС Марины Авериной, спасателям было очень тяжело работать. У них не было даже точной информации, сколько людей находилось в разрушенном здании. К тому же когда раненых спускали со второго этажа, снова началась воздушная тревога. Учитывая, что ГСЧС уже теряла спасателей и технику во время повторных ударов, нужно было срочно эвакуироваться.

"Было мало места. Очень много людей, паника, все кричали, и это очень усложняло работу", — говорит Марина Аверина.

Спасатели эвакуируют раненых. Фото: ГСЧС Одесщины

Спасателям помогали полицейские, представители Красного Креста, а также местные жители.

Ночная атака

Вечером 10 октября в Одессе слышали громкий взрыв. Враг атаковал регион баллистической ракетой. Предварительно речь идет об "Искандер-М".

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, сегодня в Одесской области объявили день траура по жертвам российских обстрелов 9 октября. Тогда погибли восемь человек.

Также в Одессе будут судить диверсантов, которые по заданию российских спецслужб устраивали поджоги в городе.