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Палили військові авто та залізничне обладнання — в Одесі судитимуть диверсантів

10 жовтня 2024 16:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судитимуть групу, яка палила військові автівки
Підозрюваний у залі суду. Фото: Одеська облпрокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Трьом молодим одеситам повідомили про підозру у диверсії та перешкоджанню діяльності ЗСУ. За завданням російських спецслужб вони підпалювали майно військових і "Укрзалізниці". Тепер вони можуть надовго опинитися за ґратами.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Завербували у месенджері

За даними слідства 29-річний одесит шукав "легкі гроші". В одному з месенджерів з ним зв'язався представник РФ і запропонував заробити на підпалах. До злочинної діяльності молодик залучив двох своїх знайомих. 

До злочинів диверсанти готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, узгоджували їх з куратором, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на відео. Звіт відправляли замовнику. Таким чином вони підпалили військовий пікап і релейну шафу на залізниці. 

Палили військові авто та залізничне обладнання — в Одесі судитимуть диверсантів - фото 1
Підпалена військова машина. Фото: Одеська облпрокуратура

Що чекає на злочинців

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру одразу у двох злочинах. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період їх можуть засудити до тюремного строку від п'яти до восьми років. Покарання за диверсію у воєнний час ще суворіше — від п'ятнадцяти років до довічного ув'язнення.  

Нагадаємо, на Одещині уродженець Запоріжжя отримав умовний термін за спробу підпалу військової автівки. Він визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором. 

Також одесит підпалив лікарню, бо образився на те, що йому зробили укол.

Одеса підпал прокуратура диверсія Новини Одеси

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