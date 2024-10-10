В Одесі судитимуть групу, яка палила військові автівки

Підозрюваний у залі суду. Фото: Одеська облпрокуратура

Трьом молодим одеситам повідомили про підозру у диверсії та перешкоджанню діяльності ЗСУ. За завданням російських спецслужб вони підпалювали майно військових і "Укрзалізниці". Тепер вони можуть надовго опинитися за ґратами.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Завербували у месенджері

За даними слідства 29-річний одесит шукав "легкі гроші". В одному з месенджерів з ним зв'язався представник РФ і запропонував заробити на підпалах. До злочинної діяльності молодик залучив двох своїх знайомих.

До злочинів диверсанти готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, узгоджували їх з куратором, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на відео. Звіт відправляли замовнику. Таким чином вони підпалили військовий пікап і релейну шафу на залізниці.

Підпалена військова машина. Фото: Одеська облпрокуратура

Що чекає на злочинців

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру одразу у двох злочинах. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період їх можуть засудити до тюремного строку від п'яти до восьми років. Покарання за диверсію у воєнний час ще суворіше — від п'ятнадцяти років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині уродженець Запоріжжя отримав умовний термін за спробу підпалу військової автівки. Він визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором.

Також одесит підпалив лікарню, бо образився на те, що йому зробили укол.