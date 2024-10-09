На Одещині пацієнт образився на укол і підпалив лікарню

Поліцейський вивчає наслідки пожежі. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік образився на лікарів, бо ті зробили йому укол. Тому він вирішив підпалити медзаклад. На щастя, ніхто не постраждав. Але за свій вчинок пацієнтові все одно доведеться відповідати.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Березівського районного суду.

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Помстився лікарям

Чоловік лікував травму у Березівській міській лікарні. Санітар запропонував зробити йому укол. Але пацієнт відмовився й намагався втекти з медзакладу. Його затримала поліція й повернула назад. Укол хворому все-таки зробили.

Не стерпівши цього, пацієнт запальничкою підпалив матрац у палаті. Вогонь пошкодив ліжко, двері, стелю та підлогу.

Що вирішив суд

Обвинувачений свою провину повністю визнав і заявив, що щиро розкаявся і більше ніколи так не робитиме. Враховуючи це, суддя замінив йому три роки ув'язнення іспитовим строком на півтора року.

Зазначимо, що на обліку у нарколога і психіатра підсудний не перебуває.

Нагадаємо, в Одесі чоловік намагався підпалити військове авто.

Також під Одесою згорів будинок відпочинку.