Поблизу Чорноморська згорів дерев'яний готельний будинок

Пожежа у селі Молодіжному. Фото: скриншот Telegram/ХО

Ввечері у неділю, 22 вересня, у селі Молодіжне біля Чорноморська зайнялася триповерхова будівля. Рятувальникам знадобилася година, щоб подолати полум'я.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Подробиці пожежі

З будівлі вогонь перекинувся на припаркований поблизу легковий автомобіль. Через те, що будинок був повністю дерев'яним, полум'я швидко поширилося по всій площі.

Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Збиток встановлюється.

Причину займання пожежники поки не встановили. За словами очевидців, палав будинок відпочинку, а винуватцями пожежі можуть бути його відвідувачі.

Пожежна небезпека на Одещині

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 23 вересня, погодні умови в Одеській області сприяють підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню). У зв'язку з цим, мешканців регіону закликають:

не палити суху траву або листя на присадибних ділянках;

не розводити відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидати недопалки та сірники на суху підстилку.

Нагадаємо, сім років тому в Одесі горів дитячий табір "Вікторія". У вогні загинули троє дівчаток. Винні у трагедії досі не отримали судових вироків.

Також бюджетна комісія Одеської міськради не підтримала виділення 29,5 мільйонів гривень для підтримки ДСНС.