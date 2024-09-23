Вблизи Черноморска сгорел деревянный гостиничный дом

Пожар в Молодежном. Фото: скриншот Telegram/ХО

Вечером в воскресенье, 22 сентября, в селе Молодежное возле Черноморска загорелось трехэтажное здание. Спасателям понадобился час, чтобы преодолеть пламя.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Подробности пожара

Из здания огонь перекинулся на припаркованный рядом легковой автомобиль. Из-за того, что дом был полностью деревянным, пламя быстро распространилось по всей площади.

Спасатели работали по повышенному номеру вызова. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Ущерб устанавливается.

Причину возгорания пожарные пока не установили. По словам очевидцев, горел дом отдыха, а виновниками пожара могут быть его посетители.

Пожарная опасность в Одесской области

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 23 сентября, погодные условия в Одесской области способствуют повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня). В связи с этим жителей региона призывают:

не жечь сухую траву или листья на приусадебных участках;

не разводить открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывать окурки и спички на сухую подстилку.

Напомним, семь лет назад в Одессе горел детский лагерь "Виктория". В огне погибли три девочки. Виновные в трагедии до сих пор не получили судебных приговоров.

Также бюджетная комиссия Одесского горсовета не поддержала выделение 29,5 миллиона гривен для поддержки ГСЧС.