Вблизи Черноморска сгорел деревянный гостиничный дом

Под Одессой сгорел дом отдыха — подробности
Вечером в воскресенье, 22 сентября, в селе Молодежное возле Черноморска загорелось трехэтажное здание. Спасателям понадобился час, чтобы преодолеть пламя.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Подробности пожара
Из здания огонь перекинулся на припаркованный рядом легковой автомобиль. Из-за того, что дом был полностью деревянным, пламя быстро распространилось по всей площади.
Спасатели работали по повышенному номеру вызова. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Ущерб устанавливается.
Причину возгорания пожарные пока не установили. По словам очевидцев, горел дом отдыха, а виновниками пожара могут быть его посетители.
Пожарная опасность в Одесской области
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 23 сентября, погодные условия в Одесской области способствуют повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня). В связи с этим жителей региона призывают:
- не жечь сухую траву или листья на приусадебных участках;
- не разводить открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывать окурки и спички на сухую подстилку.
Напомним, семь лет назад в Одессе горел детский лагерь "Виктория". В огне погибли три девочки. Виновные в трагедии до сих пор не получили судебных приговоров.
Также бюджетная комиссия Одесского горсовета не поддержала выделение 29,5 миллиона гривен для поддержки ГСЧС.
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