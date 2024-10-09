В Одесской области пациент обиделся на укол и поджег больницу

Полицейский изучает последствия пожара. Фото: ГУНП в Одесской области

Мужчина обиделся на врачей, потому что те сделали ему укол. Поэтому он решил поджечь медучреждение. К счастью, никто не пострадал. Но за свой поступок пациенту все равно придется отвечать.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березовского районного суда.

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Отомстил врачам

Мужчина лечил травму в Березовской городской больнице. Санитар предложил сделать ему укол. Но пациент отказался и пытался сбежать из медучреждения. Его задержала полиция и вернула обратно. Укол больному все-таки сделали.

Не вытерпев этого, пациент зажигалкой поджег матрас в палате. Огонь повредил кровать, дверь, потолок и пол.

Что решил суд

Обвиняемый свою вину полностью признал и заявил, что искренне раскаялся и больше никогда так не будет делать. Учитывая это, судья заменил ему три года заключения испытательным сроком на полтора года.

Отметим, что на учетах у нарколога и психиатра подсудимый не состоит.

Напомним, в Одессе мужчина пытался поджечь военный автомобиль.

Также под Одессой сгорел дом отдыха.