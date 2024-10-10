В Одессе будут судить группу, которая жгла военные автомобили

Подозреваемый в зале суда. Фото: Одесская облпрокуратура

Трем молодым одесситам сообщили о подозрении в диверсии и препятствии деятельности ВСУ. По заданию российских спецслужб они поджигали имущество военных и "Укрзалізниці". Теперь они могут надолго оказаться за решеткой.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Завербовали в мессенджере

По данным следствия, 29-летний одессит искал "легкие деньги". В одном из мессенджеров с ним связался представитель РФ и предложил заработать на поджогах. К преступной деятельности молодой человек привлек двух своих знакомых.

К преступлениям диверсанты готовились тщательно и совершали ночью. Сначала разведывали локации потенциальных целей, согласовывали их с куратором, а затем совершали поджоги и фиксировали их на видео. Отчет отправляли заказчику. Таким образом, они подожгли военный пикап и релейный шкаф на железной дороге.

Подожженная военная машина. Фото: Одесская облпрокуратура

Что ждет преступников

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им сообщили о подозрении сразу в двух преступлениях. За препятствование законной деятельности ВСУ в особый период они могут быть приговорены к тюремному сроку от пяти до восьми лет. Наказание за диверсию в военное время еще строже — от пятнадцати лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Одесской области уроженец Запорожья получил условный срок за попытку поджога военного автомобиля. Он признал свою вину и пошел на соглашение с прокурором.

Также одессит поджег больницу, потому что обиделся на то, что ему сделали укол.