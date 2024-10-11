У Чорному морі стався землетрус — що відомо

На дні Чорного моря стався землетрус — чи є загроза для Одещини
Вранці 11 жовтня у Чорному морі зареєстрували землетрус магнітудою 5,2. За класифікацією він належить до сильно помірних.
Про це повідомили у Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі.
Що відомо
Підземні поштовхи зафіксували далеко від берега. Епіцентр землетрусу був на відстані 150 км від турецького міста Бартин. Водночас джерело струсу було на відносно невеликій глибині — близько 10 км під поверхнею моря.
Чи є небезпека
За словами сейсмологів, землетруси такої магнітуди можуть викликати коливання ґрунту навіть на значній відстані від епіцентру. Але наразі загрози для прибережних районів нема, адже джерело поштовхів надто далеко від берега.
Нагадаємо, мешканці Одещини відчули землетрус 4 жовтня. Його епіцентром була зона Вранча у Румунії.
Також 9 жовтня підземні поштовхи відбулися у Дніпропетровській області.
Читайте Новини.LIVE!