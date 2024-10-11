У Чорному морі стався землетрус — що відомо

Хвилі б'ються об берег. Фото: ілюстративне/freepik

Вранці 11 жовтня у Чорному морі зареєстрували землетрус магнітудою 5,2. За класифікацією він належить до сильно помірних.

Про це повідомили у Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі.

Читайте також:

Що відомо

Підземні поштовхи зафіксували далеко від берега. Епіцентр землетрусу був на відстані 150 км від турецького міста Бартин. Водночас джерело струсу було на відносно невеликій глибині — близько 10 км під поверхнею моря.

Розташування епіцентру землетрусу. Фото: ГЦСКУ

Чи є небезпека

За словами сейсмологів, землетруси такої магнітуди можуть викликати коливання ґрунту навіть на значній відстані від епіцентру. Але наразі загрози для прибережних районів нема, адже джерело поштовхів надто далеко від берега.

Нагадаємо, мешканці Одещини відчули землетрус 4 жовтня. Його епіцентром була зона Вранча у Румунії.

Також 9 жовтня підземні поштовхи відбулися у Дніпропетровській області.