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На дне Черного моря произошло землетрясение — есть ли угроза для Одесчины

11 октября 2024 13:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Черном море произошло землетрясение — что известно
Волны бьются о берег. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром 11 октября в Черном море было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. По классификации он относится к очень умеренным.

Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

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Что известно

Подземные толчки зафиксировали вдали от берега. Эпицентр землетрясения находился в 150 км от турецкого города Бартин. В то же время источник сотрясения был на относительно небольшой глубине — около 10 км под поверхностью моря.

На дне Черного моря произошло землетрясение — есть ли угроза для Одесчины - фото 1
Расположение эпицентра землетрясения. Фото: ГЦСК

Есть ли опасность

По словам сейсмологов, землетрясения такой магнитуды могут вызвать колебания почвы даже на значительном расстоянии от эпицентра. Но угрозы для прибрежных районов нет, ведь источник толчков слишком далеко от берега.

Напомним, жители Одесской области почувствовали землетрясение 4 октября. Его эпицентром была зона Вранча в Румынии.

Также 9 октября подземные толчки произошли в Днепропетровской области.

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